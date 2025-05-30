"فيفا" يضع قواعد جديدة لمكافحة العنصرية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لائحة الانضباط الجديد نسخة 2025، والتي شهدت تعديلات متعلقة بآلية التعامل مع العنصرية في عالم كرة القدم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطابه إلى الاتحادات الأعضاء: “أُدرج إجراء مكافحة التمييز المكون من ثلاث خطوات، الذي أقره مؤتمر الفيفا الرابع والسبعون، في المادة 15 من قانون مكافحة التمييز، وذلك لمعالجة حوادث الإساءة العنصرية بفعالية”.

وتابع: “كما تم توسيع نطاق هذا البند لتمكين اللاعبين والحكام والمدربين ومسؤولي الفرق من الإبلاغ الفوري عن حوادث العنصرية. كما رُفعت الغرامات في حالات الإساءة العنصرية إلى حد أقصى قدره 5 ملايين فرنك سويسري (6 ملايين دولار)”.

وأوضح فيفا إمكانية التدخل في أي قضية تتعلق بالعنصرية، في الإطار التالي: “بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الآن بحق الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) على القرارات الصادرة في قضايا الإساءة العنصرية، وكذلك التدخل في الحالات التي يفشل فيها الاتحاد العضو في التحقيق بشكل سليم في حوادث العنصرية ومقاضاة المخالفين. هذه التغييرات مُدرجة في الفقرتين 6 و8 من المادة 30”.

كما شرحت اللائحة آلية تدخل فيفا في الحالات التي تتعلق بالعنصرية من خلال المادة 30: “في ظروف استثنائية، وبعد التشاور مع اللجنة أو الهيئة المختصة لدعم موقف الفيفا العالمي ضد العنصرية، يجوز للفيفا أن تقرر تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ضد أي قرار صادر عن الهيئة القضائية المختصة في اتحاد عضو في حالات الإساءة العنصرية تجاه لاعب أو حكم مباراة أو مدرب أو مسؤول فريق آخر أو أي شخص آخر يمارس دورًا رسميًا أثناء المباراة، كلما بدا أن مثل هذا القرار يتعارض مع المادة 15 من هذا القانون”.

وتواصل تفصيل الأمر في البند 8 من مادة 30 كما يلي: “على وجه الخصوص، في حالات الإساءة العنصرية تجاه لاعب أو حكم مباراة أو مدرب أو مسؤول فريق آخر أو أي شخص آخر يمارس دورًا رسميًا أثناء المباراة، تحتفظ الفيفا بالحق في التحقيق ومقاضاة ومعاقبة المخالف (المخالفين) المعنيين إذا لم يتم فتح تحقيق رسمي بعد 14 يومًا من علم الفيفا بالأمر أو إذا لم يتم اتخاذ أي قرار من قبل الاتحاد العضو ذي الصلة بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من المادة 15 من هذا القانون”.

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