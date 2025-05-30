الجمعة 30 مايو 2025
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سياسة

معاشات المحامين تنتهي من فحص ومراجعة 179 ملفًا تمهيدًا للصرف

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

 انتهت لجنة المعاشات برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفي الإدارة، من فحص ومراجعة 179 ملفًا من ملفات  المحامين المعروضة على الإدارة بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

 

معاشات المحامين 

 وتشهد اللجنة منذ تولى عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

 

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