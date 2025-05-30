ماذا قدم فينيسيوس مع أنشيلوتي في الريال قبل تنصيب الإيطالي مدربًا للبرازيل

رحل كارلو أنشيلوتي، عن تدريب ريال مدريد، وتم الإعلان عنه مدربًا لمنتخب البرازيل ليكون المدرب الأجنبي الأول في تاريخ السيليساو منذ 60 عامًا.، لكن هناك أمر آخر ينتظره مع راقصي السامبا.

علاقة أنشيلوتي مع ريال مدريد لم تنته بل هناك أكثر من لاعب من صفوف الملكي الإسباني ينتمون إلى المنتخب البرازيلي في مقدمهم الموهبة البرازيلية الأبرز فينيسيوس جونيور.

ونستعرض فى السطور التالية ماذا قدم فينيسيوس مع ريال مدريد تحت قيادة انشيلوتي قبل رحيله

الدوري الإسباني

ظهر فينيسيوس جونيور تحت قيادة أنشيلوتي في 122 مباراة بالدوري الإسباني، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 30 هدفًا آخر، وتلقى 32 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

البطولات القارية والدولية

شارك النجم البرازيلي في 37 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ عودة أنشيلوتي، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

كما لعب في بطولات أخرى أبرزها كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي، والإنتركونتيننتال، وسجل خلالها هدفين وشارك في تحقيق بطولات قارية مهمة.

وفي السوبر الإسباني شارك بـ7 مباريات وسجل هدفًا وصنع 3، بينما لم يسجل أو يصنع في بطولة كأس العالم للأندية أو الإنتركونتيننتال.

كأس الملك والبطولات المحلية

في كأس ملك إسبانيا، لعب فينيسيوس 15 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وكان حاسمًا في عدة مواجهات حاسمة.

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