الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

قبل مباراة الكلاسيكو، ريال مدريد يمنح فينيسيوس أغلى عقد في النادي

فينيسيوس، فيتو
فينيسيوس، فيتو

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور سيمدد عقده في الفريق الأول لريال مدريد حتى 2030.

ويأتي ذلك قبل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في الكلاسيكو في قمة مباريات الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

أغلى عقد في ريال مدريد 

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة 4 مواسم أخرى حتى 2030.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك أي مجال لرحيل البرازيلي عن "الملكي"، رغم ما تم تداوله مؤخرًا في رغبة العديد من الأندية التعاقد معه.

وقالت: "من المفترض أن يحصل 'فيني' على مبلغ 20 مليون يورو سنويًا، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في النادي".

وينتهي عقد الساحر البرازيلي مع ريال مدريد في يونيو 2026، وكانت أندية الدوري السعودي ترغب في التعاقد مع جناح الريال بعقد تبلغ قيمته مليار يورو.

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