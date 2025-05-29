بالمليارات، تعرف على تكلفة مبادرة "الرواد الرقميون"

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة “الرواد الرقميون”، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للإلتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.

وزير الاتصالات: البرنامج التدريبي يعقد على أحدث أساليب التدريب التقنية

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكلفة مبادرة "الرواد الرقميون" في أول عام 3 مليارات جنيه تتضمن تجهيز المعامل والإقامة إلى جانب التكلفة السنوية البالغة مليار جنيه للتدريب.

وقال وزير الاتصالات: “البرنامج التدريبي يقام على أحدث أساليب التدريب التقنية بأجهزة كمبيوتر حديثة، لتأدية المهام المطلوبة من المتدربين، ويجرى متابعتهم”.

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار إلى أن كل عناصر المشروع مقامة على أحدث أساليب التدريب التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الهدف الأول من المبادرة أن تكون شاملة بالفعل لاسيما وأن هناك اتساع بحجم الصناعة لتدخل كمكون أساسي في كل القطاعات ما أدى إلى زيادة في عدد الوظائف المطلوبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل غير مسبوق.

خريجي هندسة اتصالات أو علوم الحاسبات

وتابع: القطاع لم يعد يقتصر على خريجي هندسة اتصالات أو علوم الحاسبات وأصبح هناك متسع لكل من يرغب في أن ينضم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن المعيار الأساسي أن يكون المتقدم لديه الرغبة والإرادة وله مسار وظيفي ناجح في القطاع.

كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر، وأن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية.

الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف

كما أشار إلى أن الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، الدبلوم المتخصص الماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، حيث ستُقدَّم مجانًا بالكامل، بما في ذلك الإقامة والإعاشة والتدريب.

وستشمل المناهج الدراسية مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر (freelancing).

واجتمع الرئيس السيسي، خلال الساعات الماضية مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة “الرواد الرقميون” (Digilians)، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم من إجراءات في هذا الشأن، من إنشاء منصة للتسجيل للمبادرة، فضلًا عن الجهود الجارية للانتهاء من التجهيزات، تكنولوجيًا وهندسيًا، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المبادرة في الوقت المُحدد.

الدبلوم المتخصص، الماجستير المهني

وفي هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة مفتوحة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر، وأن عملية الاختيار ستتم وفقًا لمعايير موضوعية.

كما أشار إلى أن الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، الدبلوم المتخصص، الماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، حيث ستُقدَّم مجانًا بالكامل، بما في ذلك الإقامة والإعاشة والتدريب. وستشمل المناهج الدراسية مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر (freelancing).

مشروعات مصر الرقمية

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على المسارات الخاصة بالمبادرة، بداية من تنمية المهارات التقنية لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر لاستقبال المتدربين في المبادرة بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية في تدريب عملي لاكتساب المهارات التقنية، مع التركيز على دعمهم لتقديم فكرة لمشروع ربحي قائم على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات مصر الرقمية، علاوة على مساعدة جميع المتدربين لإنشاء حساب على منصات العمل الحر freelancing وكسب مشروعات تطبيقية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة مُواصلة العمل نحو الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ المبادرة في التوقيت المحدد، مع دراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة لإحداث نقلة نوعية في الكوادر المُدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفًا.

كما وجه الرئيس بالتعاون مع الجهات المُتخصصة في العلوم التكنولوجية المختلفة، محليًا ودوليًا؛ لتنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية للشباب المصري في ضوء استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية والكوادر المتخصصة في التكنولوجيا.

كما وجه الرئيس بأهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التحول الرقمي ومواصلة تطوير البنية التكنولوجية للدولة.

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