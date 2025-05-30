3 شهداء جراء استهداف الاحتلال مواطنين شمال مدينة غزة

استشهد ثلاث فلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك في غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده، جراح أحدهم خطيرة، خلال المعارك في قطاع غزة.

واليوم الجمعة، قال الجيش الاحتلال إن جنديا من كتيبة المدرعات 74، التابعة للواء 188، أصيب بجروح خطرة يوم أمس الخميس خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه تم إجلاء الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وقد تم إبلاغ عائلته.

وأمس الخميس أفادت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية بإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة خلال اشتباك جنوب قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "والا"، أن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة إثر استهدافهم بقذيفة "آر بي جي" أثناء تأدية عملهم في مبنى جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير بأن الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم.

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