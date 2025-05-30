وزير النقل يجتمع ومسئولي شركة الجسر العربي لبحث تطوير الأسطول

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي، وذلك بحضور كل من المهندسة وسام التهتموني وزير النقل الأردني، ورزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والإدارة التنفيذية للشركة.

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشركة عدنان العبادلة الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2024، حيث أشار إلى تحقيق الشركة العديد من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخها، حيث حققت الشركة في عام 2024 أعلى أرباح سنوية منذ تأسيس الشركة في عام 1985، وكذلك أعلى إيرادات، وأرصدة نقدية، وزيادة في الموجودات وحقوق الملكية، كما وصلت الشركة إلى أعلى معدل نقل شاحنات سنوي في تاريخها، مضيفا ان الشركة مستمرة في سياسة تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم استبعاد بواخر الشحن القديمة، وإدخال قوارب وبواخر شحن حديثة وبتقنيات وتكنولوجيا متطورة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الخط البحري نويبع-العقبة، وبين أن عدد وحدات أسطول بواخر الشركة وصل إلى 10 وحدات بحرية متخصصة ومتنوعة، وهو أعلى عدد وحدات بحرية تملكته الشركة منذ تأسيسها.

فعاليات الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي

وتم استعراض نشاط الشركة التشغيلي وموقفها المالي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت الأرقام التطور والزيادة الحاصلة في أعداد الركاب والشاحنات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس استمرار الشركة بالنمو والتطور.

كما اطلعت الجمعية العمومية على الجهود المبذولة من الشركة والخدمات المقدمة لاستقبال ونقل الحجاج المصريين عبر خط نويبع-العقبة، حيث قامت الشركة وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في العقبة ونويبع بالعمل على تسهيل إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام، وتقديم خدمات الضيافة المجانية لهم، وتوفير أماكن الانتظار والراحة، وتنفيذ رحلات مكوكية لضمان وصولهم حسب المواعيد والبرامج المحددة مسبقًا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبل تنمية وتطوير حركة التبادل التجاري التي تتم بين البلدان الثلاث عبر الخط البحري نويبع-العقبة، وذلك من خلال رفع تنافسية هذا الخط الحيوي الذي يعد همزة الوصل بين افريقيا العربية وآسيا العربية، ودراسة تقديم تسهيلات لحركة التجارة التي تتم من خلال هذا الخط البحري بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.



وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية ولفت إلى أنها من أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة، مشيدا بما حققته الشركة من نتائج مميزة وتاريخية غير مسبوقة منذ تأسيسها، وبإدارة الشركة التي استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة إلى فرص للنجاح، مشيرا الى أن جمهورية مصر العربية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهدت تطورًا كبيرا في كافة المجالات، ومنها مجال الصناعة ومجال النقل (الطرق والسكك والجر الكهربائي وإنشاء وتطوير الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية).

كما تقوم بإنشاء عدد ٧ ممرات لوجستية متكاملة، مضيفا أن مصر وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستقدم كافة التسهيلات لخدمة التجارة العربية مشيدا بالإجراءات والتسهيلات والخدمات المميزة التي قدمتها الشركة للحجاج المصريين في طريقهم الى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج، مؤكدا على دعم وزراء النقل للشركة وأهمية رفع تنافسيتها وقدراتها.

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