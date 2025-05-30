ميلان يعلن رحيل كونسيساو رسميا

أعلن ميلان الإيطالي، مساء الخميس، انفصاله عن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية.

وقال النادي الإيطالي، في بيان رسمي: "نود شكر سيرجيو كونسيساو وطاقمه على التزامهم واحترافيتهم، وتفانيهم الذي أظهروه أثناء وقتهم مع الفريق الأول، على مدار الأشهر الماضية".

وكان ميلان قد أسند مهمة تدريب الفريق للبرتغالي، في ديسمبر الماضي، موقعًا معه على عقد يمتد حتى نهاية يونيو 2026.



لكن العقد كان يتضمن بندا يسمح للروسونيري بفسخه، في يونيو 2025، دون دفع أي رسوم.. وهو ما فعله.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد وسائل إعلام إيطالية توقيع المدرب السابق لميلان، ماسيمليانو أليجري، عقدًا لخلافة كونسيساو.

وتأكد غياب ميلان عن المشاركة في البطولات الأوروبية لموسم 2025-2026، لأول مرة منذ موسم 2018-2019.

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