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رياضة

ميلان يتلقى صدمة أوروبية في الموسم الجديد

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

تأكد غياب ميلان عن المشاركة في البطولات الأوروبية لموسم 2025-2026، لأول مرة منذ موسم 2018-2019، بعد خسارته 3-1 أمام روما على ملعب الأولمبيكو، ضمن الجولة 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي.

صدمة ميلان

وتجمد رصيد الروسونيري عند 60 نقطة في المركز التاسع.


شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لروما، الذي استغل أخطاء دفاع ميلان لتسجيل ثلاثية، فيما اكتفى الروسونيري بهدف وحيد لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.


ويعكس هذا الخروج المبكر من السباق الأوروبي موسمًا مخيبًا لآمال جماهير ميلان، الذين كانوا يطمحون لاستعادة أمجاد الفريق في القارة العجوز.


وضمنت أندية نابولي، وإنتر ميلان، وأتالانتا مقاعدها في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بينما يتنافس يوفنتوس، وروما، ولاتسيو على المقعد الرابع المتبقي.

وسيشارك أحد هذا الثلاثي في الدوري الأوروبي إلى جانب بولونيا، الفائز بلقب كأس إيطاليا، فيما يتنافس الفريق الآخر مع فيورنتينا على بطاقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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