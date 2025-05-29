علي فرج: الحضري أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية

تحدث علي فرج حارس مرمى حرس الحدود وبتروجت السابق، عن رأيه في حراس الدوري الممتاز هذا الموسم، كما شدد أن عصام الحضري هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.

مصطفى شوبير

وقال علي فرج خلال تواجده ضيفا في برنامج «ستاد المحور»: "مصطفى شوبير حارس عند شخصية جيدة وهذا ظهر في دوري أبطال إفريقيا، ولو من إدارة الأهلي لن أوافق على رحيل مصطفى شوبير للاحتراف".

وأضاف فرج: "مصطفى شوبير قادر على حراسة الأهلي لمدة 10 سنين قادمة ولا بد أن يكون له دور مع الفريق".

وشدد: "محمد سيحا حارس كويس ولكن فرصته في الأهلي ستكون ضعيفة، ولكن لو مكان سيحا هختار الانتقال إلى الأهلي حتى لو فرصتي في المشاركة ضعيفة".

المواهب الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية

وتابع: "عصام الحضري هو أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية، والحضري كان يحصل على بطولة ويحتفل تاني يوم واليوم الثالث بيكون في التمرين وكان قدوتي وكنت أحب متابعته للتعلم منه".

وواصل: "أحمد الشناوي تراجع مستواه بشكل كبير وكان قادرًا على جلب الدوري لبيراميدز، وهو من المواهب الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية ولا أعلم سبب تراجع مستواه".

واختتم علي فرج حديثه قائلًا: "محمود جاد أيضًا من الحراس المميزة جدًا، ولكن حارس المنتخب يختلف تمامًا عن حارس الأندية، وهذا سبب غياب العديد من الحراس عن التواجد مع المنتخب المصري".

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