رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نرفض المغالاة ونطالب بزيادة عادلة ومتدرجة

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن الحكم القضائي الأخير أجاز تحريك القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الحدود القانونية أو يتحول إلى مغالاة ترهق المستأجرين.



خمسة أضعاف؟ هذه مطالبة مرفوضة تمامًا

وخلال لقائه في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أشار عبدالرحمن إلى أن هناك أطرافًا تدفع نحو فرض زيادات مبالغ فيها تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الأصلية، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا التوجه مرفوض جملة وتفصيلًا سواء على مستوى السكن أو النشاط التجاري.





ضوابط وحدود زيادة الإيجار القديم

وأوضح أن المطلب الرئيسي للائتلاف يتمثل في إعادة ضبط الزيادات الإيجارية ضمن إطار منطقي ومعقول، بما لا يُثقل كاهل المستأجر، ووفق رؤية توازن بين حقوق الملاك والقدرة الشرائية للسكان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: لسنا ضد أحد بل ورثة لمظلمة ممتدة

وفي رد حاسم على سؤال حول قبول الائتلاف لرفع الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، نفى عبدالرحمن هذا التوجه تمامًا، مبينًا أن الائتلاف يرفض أي تحميل غير مبرر للمستأجرين، ويطالب فقط بوضع حد أدنى عادل للزيادة بما يحفظ للملاك حقوقهم.

وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء حول مقترحات لقيم إيجارية جديدة 1000 جنيه – 1500 – أو 750 جنيهًا حسب المناطق تعكس سعيًا لتحقيق توازن، مشددًا على أن الملاك الحاليين هم في الأصل ورثة لملاك سابقين حُرموا من حقوقهم لعقود دون تعويض.

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