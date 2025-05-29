العربي للفنادق يكشف عن رؤية جديدة لانتعاش السياحة

أكد السفير طلال مشلح، رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة، أن مصر تظل دومًا الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك لا سيما في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنها تمثل الركيزة الأساسية لأي مشروع نهضوي عربي يهدف إلى تعميق التعاون والتكامل بين الشعوب والدول العربية.

شكر وتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل

ولفت خلال تصريحات للتليفزيون المصري، إلى أنه توجه خلال كلمته بالاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة المنعقد في القاهرة، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقدمه من دعم متواصل لمسيرة العمل العربي المشترك، وخاصة فيما يتعلق بمساندة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.





دبلوماسية اقتصادية لتنمية عربية مستدامة وزيادة السائحين

وأشار مشلح إلى أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يضع على عاتقه مسؤولية تأسيس دبلوماسية اقتصادية وتنموية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الاتحادات العربية، وتسعى لإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات السياحة والاستثمار بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلي أن دعم الرؤية السياحية في مصر يسهم في زيادة عدد السائحين الأجانب في مصر مهم الفترة المقبلة لتوفير العملة الصعبة.





دعوة لاستراتيجية موحدة لدعم السياحة العربية

وطالب مشلح بضرورة وضع استراتيجية عربية متكاملة لدعم وتنشيط قطاع السياحة العربي، إلى جانب تشكيل لجان متابعة تعمل على نشر ثقافة السياحة التبادلية بين الدول العربية، بما يعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بينها.



تكليفات جديدة تعزز العمل العربي المشترك

وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أعلن عن تكليف الاتحاد العربي للفنادق والسياحة برئاسة السفير طلال مشلح بقيادة الاتحادات النوعية في نطاق المجلس، كما تم تعيين، السفير تاج وسلاتي نائبًا لرئيس الاتحادات النوعية، والسفير ياسر البخشوان نائبًا لرئيس الاتحادات العربية النوعية.

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