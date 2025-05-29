هويلوند يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد إلى عملاق الدوري الإيطالي

دخل النجم الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة اللاعبين الذين يخططون للهروب من جحيم الموسم الكارثي للفريق والانتقال إلى وجهة جديدة في موسم 2025 ـ 2026، وفق ما أوردته مصادر إخبارية إيطالية.

يوفنتوس يسعى لضم هويلوند

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق، نيكولو شيرا اليوم الخميس، إن يوفنتوس هو أحد الأندية التي تولي اهتماما كبيرا بضم المهاجم الدولي الدنماركي الذي أبدى بدوره انفتاحا للرحيل عن ملعب أولد ترافورد والعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.

ووفقا لشيرا، بدأت بالفعل مناقشات بين إدارة فريق السيدة العجوز وممثلي اللاعب الدنماركي للتفاوض على انتقال محتمل لهويلوند إلى الفريق رغم أنه يرتبط بالشياطين الحمر حتى يونيو 2028.

وعدّدت بعض التقارير التي تناولت عرض يوفنتوس للدنماركي هويلوند الأسباب التي تدفع نحو صفقة كبرى لليوفي في الموسم المقبل، لكنها اجتمعت حول "هروب" اللاعب من المجازفة بموسم صعب آخر مع مانشستر يونايتد، بعد النتائج الكارثية في نهاية 2024 ـ 2025، خاصة على الصعيد المحلي.

ويعتبر الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن سببا آخر قد يدفع راسموس هويلوند (22 عاما) إلى مغادرة مانشستر يونايتد والعودة إلى إيطاليا، وهو أنه تألق في تجربته الأولى عندما لعب مع أتالانتا لمدة موسم واحد قبل الانضمام إلى اليونايتد في بداية 2023 ـ 2024، مقابل 85 مليون يورو.

أرقام هويلوند مع مانشستر يونايتد

وخاض هويلوند 52 مباراة وأحرز 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، كما ساهم بشكل فعال في وصول فريق الشياطين الحمر إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة ضد توتنهام (1 ـ0).

وفي المسابقة الأوروبية تألق اللاعب الدنماركي بشكل لافت عندما أحرز 6 أهداف وصنع هدفين آخرين في 15 مباراة.

وبدأ راسموس هويلوند مشواره مع نادي أف سي كوبنهاغ قبل أن ينتقل إلى شتورم جراتش النمساوي ومنه إلى أتالانتا الإيطالي، ليرحل بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي حيث خاض موسمين أحرز فيهما 26 هدفا في 99 مباراة بكل المسابقات.

وأنهى مانشستر يونايتد سباق الدوري الإنجليزي في المركز 15، وهو أسوأ ترتيب للنادي منذ العام 1974، كما تلقى 18 خسارة في 38 مباراة.

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