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رياضة

تشيلسي يخطف صفقة مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون إسترليني

ليام ديلاب، فيتو
ليام ديلاب، فيتو

 اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع الإنجليزي ليام ديلاب، مهاجم فريق إبسويتش تاون الهابط إلى التشامبيونشيب، في إطار فترة الانتقالات الصيفية، بحسب تقرير إعلامي، اليوم الخميس.

 

ليام ديلاب إلى تشيلسي

 فقد كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "ليام ديلاب إلى تشيلسي، ها هو ذا.. تم الاتفاق على تفعيل بند فسخ العقد، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني".

وتابع: "مانشستر سيتي لن يستخدم بند إعادة الشراء، وديلاب وافق بالفعل على مشروع تشيلسي.. صفقة طويلة الأمد.. تأثير ماريسكا وأهمية دوري أبطال أوروبا.. سينضم ديلاب".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وضع ديلاب (22 عامًا) هدفًا للتعاقد معه، من أجل تعزيز هجومه الذي عانى بشدة في الموسم المنتهي مؤخرًا.

 

تشيلسي بطلًا لكل المسابقات الأوروبية في إنجاز غير مسبوق

بات نادي تشيلسي الإنجليزي أول فريق في التاريخ يفوز بكل بطولات الأندية الأوروبية، من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا)، وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وسبق أن توج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 و2021، والدوري الأوروبي مرتين 2013 و2019، وكأس الكؤوس مرتين عامي 1971 و1998.

بالإضافة إلى الألقاب المذكورة، توج البلوز بكأس السوبر الأوروبي مرتين عامي 1998 و2021.

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