أحمد كريمة: عقود الإيجار بدون مدة محددة باطلة شرعًا

الإيجار القديم، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن عقود الإيجار التي تُبرم دون تحديد مدة زمنية واضحة تُعد باطلة من الناحية الشرعية.

أحمد كريمة يحسم شرعيًا مشكلة قانونية مزمنة بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “خط أحمر” تقديم محمد موسى، المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن عقد الإيجار في جوهره يرتبط بـ"منفعة مؤقتة" لا "تملك دائم".



دعوة لتقنين العقود وحماية حقوق الجميع

وتابع أن هذا الحكم الفقهي يشمل جميع صور الإيجارات، سواء كانت لمساكن، أو محلات تجارية، أو أراضٍ زراعية، محذرًا من أن غياب تحديد المدة القانونية في قانون الإيجار القديم يهدد الاستقرار الاقتصادي والقانوني، ما يستوجب إعادة النظر في هذه العقود وتنظيمها بما يكفل العدالة وحقوق الأطراف كافة.

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