الجمعة 30 مايو 2025
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انفوجراف

تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو (إنفوجراف)

تشكيل الجهاز الفني
تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي، فيتو
تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو، فيتو
تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي بقيادة خوسيه ريفيرو، فيتو

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خوسيه ريفيرو ريفيرو الأهلي عماد النحاس

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