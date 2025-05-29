الخميس 29 مايو 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين زد وسموحة في الدوري الممتاز

زد
زد

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق زد، مع نظيره سموحة بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدورى المصري الممتاز. 

تشكيل سموحة ضد زد في الدوري 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر، محمد ربيعه.

خط الوسط: دودو دوكو، إسلام جابر، محمد كونيه، شريف رضا.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.

تشكيل زد ضد سموحة في الدوري 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: إسلام عبد الإله - أحمد سيد عبد النبي - علي جمال - محمد أشرف

خط الوسط: ماجد هاني - عماد - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: رافائيل يورك - ديلسون دالا - مصطفى سعد ميسي.

موعد مباراة زد وسموحة بالدوري 

وانطلقت مباراة زد أمام سموحة في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

ويخوض فريق زد المباراة تحت شعار تحصيل حاصل، خاصة أنه يحتل المركز الأول في جدول الهبوط برصيد 31 نقطة وضمن البقاء في مركزه في المواجهة الأخيرة له بالدورى هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.
 

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