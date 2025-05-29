النصر السعودي يقترب من حسم صفقة مدافع فينورد الهولندي

بات أحد نجوم نادي فينورد الهولندي، قريبا من ارتداء قميص نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديفيد هانكو يقترب من النصر السعودي

وكشف الصحفي "روبين أوريا" أن المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، نجم نادي فينورد الهولندي، تلقى عرضًا بقيمة 35 مليون يورو من نادي النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وأشار "أوريا" إلى أن هانكو تلقى عروضًا من أندية أوروبية بارزة، مثل: يوفنتوس، ومارسيليا، لكن إدارة فينورد رفضت هذه العروض حتى الآن، كما أبدى نادي أتلتيكو مدريد اهتمامًا بضم اللاعب، من دون تقديم عرض رسمي حتى اللحظة.

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" أن النصر أتم اتفاقه مع ديفيد هانكو على الشروط الشخصية، وأشارت إلى أن اللاعب سيوقع على عقد ساري المفعول حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد عاما إضافيا.

وأكدت أن المحادثات بين النصر وفينورد إيجابية، ومن المنتظر أن يرسل النصر عرضه خلال الأيام القادمة.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناديي تشيلسي، وليفربول، يراقبان وضع هانكو، البالغ من العمر 27 عامًا، والمرتبط بعقد مع فينورد حتى يونيو 2028، بهدف تعزيز خطوطهما الدفاعية للموسم المقبل.

ويُعد العرض السعودي من أقوى العروض المقدمة لمدافع فينورد.

ويحظى اللاعب بدعم كبير من جماهير النصر، التي طالبت بتدخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر قد أنهى موسمه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

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