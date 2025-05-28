فيات تطلق أول سيارة كهربائية ثلاثية العجلات

طرحت فيات، أول سيارة كهربائية ثلاثية العجلات على الإطلاق، في إفريقيا والشرق الأوسط (MEA)، مؤكدة التزامها بالتنقل المستدام حتى الميل الأخير، وتم تصميمها في Centro Stile في إيطاليا، هي سيارة كهربائية 100٪ بمدى 90 كم، مصممة كحل مرافق خفيف للغاية وبأسعار معقولة.



ستتوفر TRIS في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إيذانًا بظهور جيل جديد من السيارات الكهربائية المدمجة، المناسبة للتحديات الحضرية اليومية، ستكون TRIS حافزًا حقيقيًّا للتغيير في التنقل الصغير B2B في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يلبي الاحتياجات المتزايدة للتنقل المهني مع تعزيز الاندماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.



ويحتوي TRIS على نظام شحن مدمج ومقبس 220 فولت، وهو سهل الشحن في مقبس منزلي عادي، مما يضمن استخداما بسيطا وخاليًا من المتاعب.

تواصل FIAT التزامها بتعزيز التنقل المستدام من خلال إطلاق مركبتها الثورية TRIS، أول مركبة كهربائية بثلاث عجلات في تاريخ العلامة، ويأتي TRIS ليعزز مجموعة "فيات بروفيشونال" كحل متعدد الاستخدامات، متوفر بثلاثة نماذج: شاسيه-كابين، منصة مسطحة(FlatBed) وبيك-أب. وقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات النقل الحضري الدقيق، حيث يجمع بين التصميم الإيطالي الأيقوني وسهولة الوصول والوظيفية، في إطار حل خالٍ من الانبعاثات وموجّه للمهنيين.

يُصنَّع TRIS في المغرب، وسيتم طرحه في الأسواق الرئيسية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مما يعكس التزام Fiat Professional بتوفير وسائل تنقّل للجميع. ويُعد TRIS حلًا مرنًا وقابلًا للتطوير، بفضل سعره المناسب، وسهولة استخدامه، وانخفاض تكاليف تشغيله، مما يجعله مركبة شاملة تُسهم في إزالة الحواجز التقليدية أمام امتلاك وسيلة نقل جديدة. ومن خلال خيارات التأجير والإيجار بغرض التملك، يُتيح TRIS لعدد أكبر من المستخدمين — من رواد الأعمال المحليين إلى الفاعلين في الاقتصاد المجتمعي — الحصول على أداة موثوقة لتنمية أنشطتهم

يتميّز TRIS بمجموعة من الخصائص التقنية المتقدمة، من بينها شاشة رقمية بقياس 5.7 بوصة تُعرض من خلالها جميع المعلومات الأساسية للقيادة، مثل المسافة المتبقية قبل نفاد البطارية ومستوى الشحن.

وفي ما يخص الاتصال، يوفّر TRIS منفذ USB-C ومنفذ 12 فولت، مما يتيح شحن الأجهزة الإلكترونية بكل سهولة أثناء التنقل.

أما نظام الإضاءة، فيعتمد على مصابيح LED مزوّدة بتوقيع ضوئي جديد بنمط "بيكسل" منFIAT، مما يوفّر رؤية ممتازة ويُبرز في الوقت ذاته الطابع التصميمي المميز للمركبة.

وبما أنه يستوفي معايير المصادقة الأوروبية، فإن TRIS مزوّد بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، ومصابيح LED أمامية تعمل تلقائيًا عند تشغيل المركبة، بالإضافة إلى صافرة تحذيرية عند الرجوع للخلف وخزان لسائل تنظيف الزجاج الأمامي.

يُجهّز TRIS ببطارية ليثيوم بسعة 6.9 كيلوواط/ساعة، تمنحه مدىً معتمدًا يصل إلى90 كيلومترًا وفقًا لدورة WMTC، ما يجعله مناسبًا تمامًا للاستخدامات المهنية اليومية في البيئات الحضرية وشبه الحضرية. ويعتمد هذا النموذج على نفس تقنية البطاريات المتينة والمجربة المستخدمة في مركبةFiat Topolino، والتي تم تكييفها لتلبية المتطلبات الخاصة للمستخدمين المهنيين، مع إثبات الموثوقية بالفعل في الظروف الحقيقية.

تم تصميم نظام شحن TRIS ليكون بسيطًا وعمليًا. وبفضل نظام الشحن الذكي المدمج، يمكن شحن TRIS من 0 إلى 80% في غضون 3 ساعات ونصف فقط، والوصول إلى شحن كامل خلال 4 ساعات و40 دقيقة، باستخدام مقبس منزلي عادي. ويُعد هذا النظام حلًا مثاليًا للمهنيين، حيث يمكنهم شحن مركبتهم بسهولة خلال الليل أو بين مهمتين، مما يضمن أقصى درجات الجاهزية والاستمرارية في الأداء اليومي.

تم تصميم نظام نقل الحركة في TRIS بعناية ليحقق توازنًا مثاليًا بين الأداء والكفاءة والتحكم في التكاليف. ويعمل TRIS بمحرك كهربائي بجهد 48 فولت، يوفر قدرة قصوى تصل إلى 9 كيلوواط وعزم دوران أقصى يبلغ 45 نيوتن متر، ما يسمح لها ببلوغ سرعة قصوى تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة.

وتُضمن استقرارية المركبة من خلال تصميم مثالي يشمل محورًا خلفيًا بعرض كبير، وقاعدة عجلات طويلة، وإطارات بقياس 12 بوصة، ما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام في المناطق الحضرية كما في المناطق الريفية.

حيث يحتوي TRIS على عدة مساحات للتخزين، من بينها صندوق قفازات مغلق على لوحة القيادة بسعة 3 لترات، بالإضافة إلى جيوب شبكية إضافية ضمن مجموعة الإكسسوارات. وتشمل مجموعة الإكسسوارات، التي تم تطويرها بالتعاون مع FIAT Centro Stile وMopar، أيضًا بساط أرضي واقٍ ومتين.

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