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رياضة

تشكيل زد لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

زد
زد

الدوري المصري، أعلن حمادة صدقي مدرب فريق زد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

تشكيل زد ضد سموحة في الدوري 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: إسلام عبد الإله - أحمد سيد عبد النبي - علي جمال - محمد أشرف

خط الوسط: ماجد هاني - عماد - أحمد عادل ميسي

وفي الهجوم: رافائيل يورك - ديلسون دالا - مصطفى سعد ميسي.

موعد مباراة زد وسموحة بالدوري 

ومن المقرر أن تقام مباراة زد أمام سموحة في الثامنة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

ويخوض فريق زد المباراة تحت شعار تحصيل حاصل، خاصة أنه يحتل المركز الأول في جدول الهبوط برصيد 31 نقطة وضمن البقاء في مركزه في المواجهة الأخيرة له بالدورى هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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حمادة صدقى سموحة دوري nile زد وسموحة الدوري المصري

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