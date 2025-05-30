الخبرة ضد الحيوية في نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان أعلى مجهود في البطولة.. وباريس سان جيرمان يتسلح بالشباب

يترقب عشاق كرة القدم، نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، والمقرر له يوم السبت المقبل، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ الألماني.

ويخوض الفريقان المباراة النهائية بنهجين مختلفين، ففريق إنتر ميلان بقيادة إنزاجي يعول على النضج والخبرة، بينما يراهن باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي على جرأة الشباب.

معدل أعمار لاعبي إنتر ميلان الأكبر في دوري أبطال أوروبا

أبناء سيموني إنزاجي، فريق إنتر ميلان الإيطالي يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26.9 عاما، وفقًا لبيانات موقع (BeSoccer).

كما أن إنتر ميلان، ثالث أكبر فريق من حيث معدل الأعمار في نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية، غير أن التشكيلة الأساسية المعتادة للإنتر في البطولة القارية هذا الموسم، تقترب من متوسط أعمار يبلغ 30 عاما، رغم ما يظهره اللاعبون من نشاط وحيوية على أرض الملعب.

ويقدم إنتر ميلان، كرة هجومية، جريئة وسريعة، مع فتح مساحات رغم تواجد لاعبين مخضرمين مثل فرانشيسكو أتشيربي (37 عاما)، الذي أظهر طاقة بدنية كبيرة خلال مواجهة برشلونة في نصف النهائي التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

ويبلغ متوسط أعمار تشكيلة إنتر ميلان الأساسية في جميع المسابقات هذا الموسم 29.36 عاما، بينما ارتفع في دوري الأبطال إلى 29.56 عاما، ليكون بذلك الفريق الأكبر سنًا في البطولة.

أما في مباريات الأدوار الإقصائية، فقد بلغ متوسط الأعمار 29.89 عاما، متفوقا على أتالانتا (28.91) وأتلتيكو مدريد (27.95).

الخبرة سلاح إنتر ميلان في مواجهة حيوية وشباب باريس سان جيرمان

مخيتريان ليس الوحيد في لاعبي إنتر ميلان الذي تجاوز 35 عاما، فالفريق يمتلك عمودا فقريا متقدما في السن، لكن ذلك لم يكن عائقا، بل على العكس تماما، فالمدرب إنزاجي، البالغ من العمر 49 عاما، لطالما اعتمد في مسيرته التدريبية على الخبرة.

يان سومير (36 عاما)، أتشيربي (37)، ودارميان (35) من بين أبرز الأسماء التي تعتمد عليها المنظومة، فيما يعتبر أليساندرو باستوني (26) أصغر لاعب أساسي في الفريق، كما أن معظم اللاعبين شاركوا في نهائي 2023 الذي خسره إنتر أمام مانشستر سيتي.

وتمنح هذه التوليفة الناضجة، الفريق الإيطالي، قدرة تنافسية كبيرة، لا سيما مع تألق عناصر في أوج عطائها مثل باريلا (28)، لاوتارو (27)، بافارد (29)، ديماركو (27)، تشالهان أوغلو (31) وتورام (27).

لكن في المقابل، أدى الإرهاق المتراكم هذا الموسم، إلى فقدان فرص الفوز بالثلاثية، بعد الخروج من كأس إيطاليا، وتكبد الفريق خسارتين حاسمتين في سباق الكالتشيو.

وكانت أصغر تشكيلة دفع بها إنتر هذا الموسم أمام فينورد (28.3 عاما)، بينما كانت الأكبر سنًا في مباراة إياب ربع النهائي أمام بايرن ميونخ بمتوسط 30.8 عاما.

معدل أعمار لاعبي باريس سان جيرمان

وعلى النقيض تماما، يقود المدرب الإسباني لويس إنريكي، واحدة من أصغر التشكيلات سنًا في دوري أبطال أوروبا، فالبرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق الباريسي، هو أكبر اللاعبين سنًا، بـ 31 عاما، وأحد اثنين فقط ممن شاركوا في نهائي 2020 ضد بايرن، إلى جانب كيمبيمبي (29 عاما).

ويضم الفريق، الكثير من اللاعبين الشباب، إذ يبلغ متوسط أعمار التشكيلة في البطولة 24 عاما، لتكون سادس أصغر فريق، بينما بلغ معدل الأعمار في التشكيلة الأساسية بالبطولة 24.21، خامس أصغر متوسط.

ولعل وجود لاعبين مثل نونو مينديز (22)، ويليان باتشو (23)، جواو نيفيز (20)، زائير إيمري (19)، باركولا (22) ودوويه (19)، يسهم في خفض المتوسط بشكل كبير.

حتى اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين، ويكادون يعادلون أعمار "الشباب" في إنتر ميلان، على غرار، دوناروما (26)، لوكاس هيرنانديز (29)، أشرف حكيمي (26)، فابيان رويز (29)، فيتينيا (29)، ديمبيلي (29) وكفارا (24).

وفي مباريات الأدوار الإقصائية، بلغ متوسط أعمار تشكيلة باريس 24.51 عاما، لتكون ثالث أصغر تشكيلة بعد سبورتينج لشبونة (23.32) وفينورد (23.8).

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