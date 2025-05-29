الخميس 29 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعلن موافقته على مقترح ويتكوف بشأن الحرب في غزة

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو قال خلال محادثة مع عائلات الأسرى: "نوافق على قبول المقترح الذي نُقل إلينا الليلة. حماس لم ترد بعد. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة، ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".

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نتنياهو غزة ويتكوف

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