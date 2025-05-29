انتخاب الموريتاني ولد التاه رئيسا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا جديدا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الخميس، من قبل مجلس محافظي البنك خلال الاجتماعات السنوية المنعقدة بالعاصمة أبيدجان في كوت ديفوار.

رئيس البنك الأفريقي للتنمية الجديد

فوز ولد التاه في سباق رئاسة إحدى أهم المؤسسات المالية في القارة الأفريقية، جاء بعد منافسة مع 4 مرشحين من السنغال وزامبيا وتشاد وجنوب أفريقيا، سيتولى ولد التاه منصبه بتاريخ أول سبتمبر 2025، لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي أكينوومي أديسينا، وفق بلاغ بيان صحفي صادر عن البنك.

مناصب رئيس البنك الأفريقي للتنمية الجديد

سبق لسيدي ولد التاه أن شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، كما شغل سابقًا منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في موريتانيا.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني، وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدا من القارة، و27 بلدا خارجها.

حصل التاه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "نيس صوفيا أنتيبوليس"، وشهادة الدراسات المعمقة بعد الجامعية في الاقتصاد من "جامعة باريس 7"، بالإضافة لإكماله برامج تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية بمعهد هارفارد للتنمية الدولية في الولايات المتحدة و"لندن بزنس سكول" في المملكة المتحدة، والمعهد السويسري للمالية.

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