الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انتخاب الموريتاني ولد التاه رئيسا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية

الموريتاني سيدي ولد
الموريتاني سيدي ولد التاه

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا جديدا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الخميس، من قبل مجلس محافظي البنك خلال الاجتماعات السنوية المنعقدة بالعاصمة أبيدجان في كوت ديفوار.

 

رئيس البنك الأفريقي للتنمية الجديد

 فوز ولد التاه في سباق رئاسة إحدى أهم المؤسسات المالية في القارة الأفريقية، جاء بعد منافسة مع 4 مرشحين من السنغال وزامبيا وتشاد وجنوب أفريقيا، سيتولى ولد التاه منصبه بتاريخ أول سبتمبر 2025، لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي أكينوومي أديسينا، وفق بلاغ بيان صحفي صادر عن البنك.

 

مناصب رئيس البنك الأفريقي للتنمية الجديد

سبق لسيدي ولد التاه أن شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، كما شغل سابقًا منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في موريتانيا.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني، وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدا من القارة، و27 بلدا خارجها.

محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان

قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا

حصل التاه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "نيس صوفيا أنتيبوليس"، وشهادة الدراسات المعمقة بعد الجامعية في الاقتصاد من "جامعة باريس 7"، بالإضافة لإكماله برامج تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية بمعهد هارفارد للتنمية الدولية في الولايات المتحدة و"لندن بزنس سكول" في المملكة المتحدة، والمعهد السويسري للمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الافريقي للتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه الجديد كوت ديفوار

مواد متعلقة

محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان

قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554770 سهمًا

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

الحكومة تكشف حقيقة تداول "عسل نحل مغشوش" بالأسواق

حاول الدفاع عن والدته فكان مصيره القتل، الأمن يكشف ملابسات إنهاء حياة طالب الهرم

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

الداخلية تكشف حقيقة اتهام قسم شرطة التجمع الأول بإخفاء أوراق تحقيقات قضية

محمد شوقي يجمع متعلقاته ويرحل عن النادي الأهلي

شوبير: إعلان الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد قليل

حماس: تسلمنا مقترح ويتكوف الجديد وندرسه بمسئولية

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس بالأسواق

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

600 يوم من العدوان.. حصيلة كارثية للشهداء والمصابين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية