حماية المستهلك: تقليص متوسط زمن حل الشكاوى من 9 أيام إلى 5 فقط

كشف الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مجموعة من التطورات الجوهرية في أداء الجهاز، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المواطنين.

وأوضح السجيني أن الجهاز يشهد حاليًا مرحلة جديدة تتسم بالحوكمة وتبني أحدث أدوات التكنولوجيا، مما يعزز من قدرته على التعامل السريع والفوري مع شكاوى المستهلكين. وقال: "في السابق كنا نتلقى الشكاوى عبر الهاتف فقط، أما الآن فنستخدم أحدث وسائل الاتصال، حيث جُهزت المراكز التجارية بشاشات مرتبطة مباشرة بالجهاز، مما يتيح استقبال الشكاوى لحظيًا".

وأشار إلى أن الجهاز قام بالربط الإلكتروني مع كافة الشركات المعنية، مما أسفر عن تقليص متوسط زمن حل الشكاوى من 9 أيام إلى 5 أيام فقط، وهو ما يُعد نقلة نوعية في كفاءة الأداء.

وتحدث السجيني عن مقر الجهاز الجديد، مؤكدًا أنه يضم منظومة متكاملة تعتمد على تعدد قنوات التواصل مع المستهلكين، وهو ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما أعلن تأسيس مركز تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعمل وفقًا لمعايير عالمية، ويهدف إلى تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في الخارج. ويستهدف المركز أيضًا تدريب طلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص من خلال مبادرات في مجال حماية المستهلك.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عددًا من مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وذلك عقب قيامه بافتتاح المقر الجديد بالقاهرة الجديدة اليوم.

وخلال تفقده للمقر، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي أوضح أن إنشاء هذا المقر بالقاهرة الجديدة جاء بهدف التوسع، حيث يقام على مساحة كلية تبلغ نحو 5 آلاف م2، ومقسم إلى ثلاثة طوابق كما أنه مُجهز وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حيث يضم المقر الرئيسي مختلف قطاعات وإدارات الجهاز، من بينها إدارة الشكاوى، وإدارة ضبط الأسواق، وإدارة التحريات والتحقيقات التي تقوم بالتحقق والفحص الفوري لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعمل على تحقيق نتائج تبدأ بإزالة أسباب الشكوى، وتصل إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة، مع التأكيد على متابعة سير العملية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني.

كما يضم المقر مركز تدريب إقليمي للجهاز لتأهيل الكوادر البشرية لأعضاء الجهاز وتزويده ببرامج تدريبية معتمدة لرفع كفاءتهم وتأهيلهم بشكل فاعل، بما يُسهم في تحقيق رضاء المواطنين.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن افتتاح هذا المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك يتزامن مع الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجار الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز، بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي، وجار تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال جولته بالمقر الرئيسي الجديد للجهاز، تفقد رئيس الوزراء تفقد مركز التدريب الإقليمي للجهاز، حيث استمع لشرح من إبراهيم السجيني، حول دور المركز والبرامج التي يقدمها، الذي أوضح أنه تم تصميم هذا المركز وتجهيزه وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، لتسهيل إجراءات استقبال الشكاوى عبر الوسائل المتعددة؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة عالية، وخفض معدل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المستهلك المستمر لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات العاملين به.

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