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رياضة

أندية الدوري السعودي تستهدف التعاقد مع ثلاثي أستون فيلا

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

دخل ثلاثي نادي أستون فيلا الإنجليزي اهتمامات أندية الدوري السعودي؛ من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلا عن تقرير نشرته "ديلي ميل" الإنجليزية، أن 8 لاعبين قد يرحلون عن أستون فيلا في الصيف المقبل.

3 لاعبين من أستون فيلا على رادار الدوري السعودي 

وتأتي رغبة الفريق الإنجليزي في بيع بعض اللاعبين قبل 30 يونيو المقبل، من أجل التوافق مع قواعد الإنفاق.

وأوضحت الصحيفة أن 3 لاعبين من بين الثماني القريب من الرحيل يمتلكون عروضًا من أندية الدوري السعودي.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين الحارس الأرجنتيني إيملييانو مارتينيز الذي يحظى باهتمام من أتلتيكو مدريد أيضًا.

كما ضمت القائمة لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس والجناح الجامايكي ليون بايلي، حيث ترغب بعض الأندية السعودية في ضمهما.

وسبق أن باع أستون فيلا لاعبين لصالح أندية الدوري السعودي، وهما الفرنسي موسى ديابي للاتحاد ثم الكولومبي جون دوران للنصر.

ويُعتبر دوران ثاني أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي بـ77 مليون يورو، متقدمًا على ديابي الذي يأتي في المرتبة الثالثة بـ60 مليونًا.

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