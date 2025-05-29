انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025.

وقد تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، سير الامتحانات بعدد من اللجان، شملت معهدي بنين وفتيات سموحة، ومعهد الإسكندرية، وذلك بمرافقة كل من الدكتور إيهاب البيلي والدكتورة سعدية الشربيني، من قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال جولته التفقدية، حرص على الاطمئنان إلى تهيئة البيئة الملائمة للطلاب داخل اللجان، وضمان توفير أقصى درجات الانضباط والدقة، بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية. كما تأكد من توافر الإشراف الطبي تحسبًا لأي حالات طارئة، مشددًا على أهمية التعاون والتكاتف بين جميع المعنيين لضمان نجاح العملية الامتحانية.

وفي أول أيام الامتحانات، أدى طلاب القسم العلمي اختباري القرآن الكريم والحديث الشريف، دون تسجيل أي مشكلات تتعلق بسير الامتحانات أو الورقة الامتحانية، بحسب ما أفادت به غرفة العمليات.

من جانبه، أوضح إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات بالمنطقة، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 2948 طالبًا وطالبة، موزعين على 11 لجنة امتحانية على مستوى منطقة الإسكندرية.

ويضم القسم العلمي 1644 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 1304 طلاب وطالبات. وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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