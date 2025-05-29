من دوري الأبطال إلى المؤتمر الأوروبي.. تشيلسي بطلًا لكل المسابقات الأوروبية في إنجاز غير مسبوق.. وبالمر يكرر رقم مارسيلو المميز

نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في إنهاء الموسم الحالي بحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي 2025، على حساب فريق ريال بيتيس الإسباني.

لقب وحيد لـ تشيلسي هذا الموسم

البلوز تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا تُوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على ريال بيتيس في النهائي 4-1، مساء أمس الأربعاء.

وهذا هو اللقب الوحيد الذي حققه تشيلسي هذا الموسم، وأول ألقابه في كل البطولات منذ كأس العالم للأندية 2021، التي توج بها مطلع عام 2022.

تشيلسي بطلًا لكل المسابقات الأوروبية في إنجاز غير مسبوق

بات نادي تشيلسي الإنجليزي أول فريق في التاريخ يفوز بكل بطولات الأندية الأوروبي، من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا)، وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وسبق أن توج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012 و2021، والدوري الأوروبي مرتين 2013 و2019، وكأس الكؤوس مرتين عامي 1971 و1998.

بالإضافة إلى الألقاب المذكورة، توج البلوز بكأس السوبر الأوروبي مرتين عامي 1998 و2021.

تشيلسي رابع فريق يُتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

ومنذ انطلاق البطولة في عام 2021، بات تشيلسي رابع فريق يتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد روما الإيطالي (2022) ووست هام يونايتد الإنجليزي (2023) وأولمبياكوس اليوناني (2024).

رقم سلبي أوروبي يضرب ريال بيتيس وفرق إسبانيا

أصبح فريق ريال بيتيس أول فريق إسباني يخسر في نهائي أوروبي ضد فريق غير إسباني منذ خسارة فالنسيا أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2001.

على جانب آخر، فإن هذه هي أسوأ هزيمة لفريق إسباني في نهائي أوروبي أمام فريق غير إسباني منذ فوز ميلان الإيطالي على برشلونة 4-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا 1994.

كما انتهت سلسلة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بتفوق الفرق الإسبانية في 19 نهائيا متتاليا ضد فرق غير إسبانية في البطولات القارية الكبرى.

وكان الإسبان فازوا بـ22 نهائيًا أوروبيًا متتاليًا حتى جاء بيتيس وكسَر بيتيس السلسلة التاريخية بالخسارة أمام تشيلسي 4-1 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

كايسيدو أول إكوادوري يسجل في نهائي أوروبي

وأصبح مويسيس كايسيدو، صاحب هدف تشيلسي الرابع، أول لاعب إكوادوري يسجل في نهائي بطولة أوروبية.

أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس

وفي الدقيقة السابعة، أحرز عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس هدف فريقه الأول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من الزلزولي سكنت أقصى الزاوية اليسرى.

وشهدت الدقيقة 65 تعادل تشيلسي بالهدف الأول عن طريق إنزو فرنانديز بضربة رأس بعد عرضية حريرية من كول بالمر.

وفي الدقيقة 70، سجل نيكولاس جاكسون يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بضربة رأس جديدة بعد عرضية حريرية أخرى من بالمر.

وفي الدقيقة 83 عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثالث عن طريق جيدون سانشو.

وفي الدقيقة 90 +1 عزز مويسيس كايسيدو تفوق البلوز بالهدف الرابع.

رقم مميز لأفضل لاعب في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن الفائز بجائزة رجل المباراة النهائية لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي مساء الأربعاء.

واختارت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي، نجم تشيلسي كول بالمر للفوز بجائزة رجل المباراة، بعدما صنع هدفين.

ويأتي أداء بالمر المميز، بعد مرحلة صعبة عاشها اللاعب الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم، حيث غاب عن هز الشباك لفترة طويلة.

يذكر أن بالمر بات أول لاعب يصنع هدفين في مباراة نهائية لمسابقة أوروبية بعد كبرى، منذ أن فعل نجم ريال مدريد السابق مارسيلو الأمر ذاته في العام 2018 أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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