وكيل تعليم قنا يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحان الشهادة الإعدادية

ترأس هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع رؤساء ومراقبي أوائل لجان امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس قنا المنعقد بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ورئيس لجنة الإدارة والدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام ومحمد صبحي وكيل لجنة الإدارة ومديرو عموم الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية.

استعدادات مكثفة للشهادة الاعدادية بقنا

أعرب مدير تعليم قنا عن ثقته وتقديره لأصحاب الخبرات من العناصر المختارة لتحمل مسئولية ٢٩١ لجنة امتحان تستقبل ٥٨٨٤١ طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم السبت 31 /5 /2025 بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والإملاء، ووجه إلى الالتزام التام ببنود محضر الإجتماع المسلم إلى رؤساء اللجان ومنها فتح مظاريف الأسئلة قبيل موعد بدء اللجنة وداخل اللجنة الفرعية وتوقيع الملاحظين والمراقب على المحاضر المخصصة لذلك.

وأضاف مدير المديرية أن غرفة العمليات بالوزارة ومركز السيطرة بديوان عام محافظة قنا يتابعان سير أعمال الامتحان بشكل لحظي من خلال غرفة العمليات المشكلة بديوان المديرية والتي تتواصل بدورها مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، مع تفعيل بروتوكول تعاون مع مديريات الأمن والشئون الصحية والوحدات المحلية بحسب توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا لضمان مرور أجواء الامتحان في هدوء وانضباط .

نوه مدير المديرية إلى تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016 لتحقيق انضباط اللجان، والسماح بدخول الطلاب إلى اللجنة بعد مرور عشر دقائق من بدايتها بحد أقصى، وكذلك التأكد من شخصيات المتواجدين باللجنة عن طريق خطابات الندب وعدم السماح بوجود مدير المدرسة المستضيفة للجنة أو أيا من هيئة التدريس بها وإحكام إغلاق الأبواب مع عدم السماح بخروج الطلاب قبل انقضاء الوقت

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