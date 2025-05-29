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حوادث

تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته لـ 4 يونيو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته في منطقة التجمع الخامس، إلى جلسة 4 يونيو المقبل.

تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب والخنق، مما أسفر عن إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها، وذلك عقب نشوب خلافات حادة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس إشارة من أحد المستشفيات، تفيد بوصول سيدة تُدعى "م. أ"، مصابة بكدمات وآثار خنق، وخضعت لعدة عمليات جراحية لمحاولة إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وسط وجود شبهة جنائية بالوفاة.

 

انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم هو زوج المجني عليها، رجل أعمال معروف، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها عليها بدنيًا، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

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محكمة جنايات القاهرة قتل زوجته في منطقة التجمع الخامس النيابة العامة قسم شرطة التجمع الخامس

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