الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية: أسئلة القرآن والحديث صعبة والوقت غير كافي (فيديو)

الاسكندريه
الاسكندريه

شهدت لجان امتحانات المنطقة الأزهرية بمنطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية، اليوم، تباينًا في آراء طلاب وطالبات الأزهرية عقب انتهاء امتحاني مادة القرآن الكريم والحديث، حيث عبّر بعضهم عن صعوبة الأسئلة واحتياجها لوقت أطول للمراجعة والإجابة.

وفي بث مباشر أجرته "فيتو" لرصد ردود أفعال الطلاب، أكد طالب أن الامتحان تضمن العديد من الأسئلة الصعبة التي تطلبت وقتًا أطول للمراجعة الدقيقة والإجابة عليها. 

واتفق معه طالب آخر، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة احتاجت إلى جهد كبير لفهمها والإجابة عنها بشكل وافٍ.

 

عكاوي يعلن أسماء الفائزين بجوائز جامعة جنوب الوادي 2024

4 فرق مصرية تحصل على جوائز بنهائيات مسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا

 وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمركز تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك لجان النظام والمراقبة. 

ورافقه خلال الجولة كل من إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، والدكتور علي بركات، مدير التعليم الثانوي، حيث تم الاطلاع على آليات توزيع الأعمال داخل الكنترولين، والتشديد على ضرورة الالتزام بالدقة في أعمال الترقيم السري وتجهيز أوراق الإجابة قبل بدء التصحيح.

وأكد رئيس المنطقة أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، مشددًا على أن الدقة والشفافية هما الأساس لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهرية سموحة الاسكندرية الابتدائية والإعدادية

مواد متعلقة

عكاوي يعلن أسماء الفائزين بجوائز جامعة جنوب الوادي 2024

4 فرق مصرية تحصل على جوائز بنهائيات مسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا

رئيس جامعة القاهرة: أطلقنا شركة جديدة لتطوير المشروعات واستثمار الأصول التابعة

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تغيير مفاجئ، النصر يعلن مصير كريستيانو رونالدو (فيديو)

رد فعل حسام حسن على اعتذار إمام عاشور

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 29-5-2025 في الأسواق

الذهب يواصل التراجع في منتصف تعاملات الخميس

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر..الإمام الحسين، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء

ما أحكام الهدي للحج والمتمتع والقارن وأنواعه؟

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية