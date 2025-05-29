طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية: أسئلة القرآن والحديث صعبة والوقت غير كافي (فيديو)

شهدت لجان امتحانات المنطقة الأزهرية بمنطقة سموحة شرق محافظة الإسكندرية، اليوم، تباينًا في آراء طلاب وطالبات الأزهرية عقب انتهاء امتحاني مادة القرآن الكريم والحديث، حيث عبّر بعضهم عن صعوبة الأسئلة واحتياجها لوقت أطول للمراجعة والإجابة.

وفي بث مباشر أجرته "فيتو" لرصد ردود أفعال الطلاب، أكد طالب أن الامتحان تضمن العديد من الأسئلة الصعبة التي تطلبت وقتًا أطول للمراجعة الدقيقة والإجابة عليها.

واتفق معه طالب آخر، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة احتاجت إلى جهد كبير لفهمها والإجابة عنها بشكل وافٍ.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمركز تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك لجان النظام والمراقبة.

ورافقه خلال الجولة كل من إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، والدكتور علي بركات، مدير التعليم الثانوي، حيث تم الاطلاع على آليات توزيع الأعمال داخل الكنترولين، والتشديد على ضرورة الالتزام بالدقة في أعمال الترقيم السري وتجهيز أوراق الإجابة قبل بدء التصحيح.

وأكد رئيس المنطقة أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، مشددًا على أن الدقة والشفافية هما الأساس لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

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