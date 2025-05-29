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عكاوي يعلن أسماء الفائزين بجوائز جامعة جنوب الوادي 2024

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي نتيجة جوائز الجامعة ( التقديرية – التشجيعية - التفوق - أحسن عمل مؤلف) وذلك لعام 2024.


أسماء الفائزين في قنا

  فازت الدكتورة منى ربيع بسطاوي كلية الآداب بجائزة الجامعة التقديرية، وفاز الدكتور أكرم فتحي مصطفى كلية التربية النوعية بجائزة التفوق، والدكتور أبو بكر هريدي عبد المنصف كلية العلوم، والدكتور عاطف محمد سليم عبد الله بكلية الزراعة بجائزة الجامعة التشجيعية والدكتور هيثم محمود شرقاوي والدكتور عمرو عبد العزيز منير والدكتورة ليلى محمد عبد الكريم كلية الآداب بأحسن عمل مؤلف.

وأشار إلى أن تكريم الجامعة لأبنائها المتميزين يسهم في تحفيز الباحثين على التميز وأيضا تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على الاهتمام بالنشر وإثراء البحث العلمي.

وأضاف الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم منظومة البحث العلمي وتشجيع النشر العلمي وذلك من اجل النهوض بالمستوى البحثي والأكاديمي.

وتابع علي موسى مدير عام الدراسات العليا والبحوث أن أعمال التحكيم اجريت على أعلى معايير الدقة والشفافية والالتزام بالضوابط الأكاديمية المعتمدة.

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