عمال مصر يريدون.. إنشاء مصانع جديدة وتشجيع الاستثمار.. أهالي الصعيد يطالبون بمصانع تستوعب أبناءهم.. وعمال القطاع الخاص بالحد الأدنى

عيد العمال، يتزامن اليوم الخميس الموافق الأول من مايو، احتفال المصريين بعيد العمال 2025، حيث تصدح أصوات العمال بمطالب طال انتظارها، آملين أن تجد صدى لدى الحكومة، مطالب لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، وأبرزها إنشاء مصانع جديدة، ومراقبة الأسواق، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.

تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المزيد من المصانع

ويرى مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن أبرز ما يطلبه العمال في عيدهم هو الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مزيد من المصانع، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وقال: "بناء المصانع ليس فقط لمكافحة البطالة، بل هو السبيل لضبط الأسعار وتنشيط الاقتصاد... ونتمنى أن تدعم الدولة رجال الأعمال لتشييد مزيد من المصانع في مختلف المحافظات".

كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرًا إياها ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ومخرجًا حقيقيًا لكثير من الشباب الباحثين عن فرصة عمل كريمة بعيدًا عن انتظار الوظائف الحكومية.

إنشاء شركات ومصانع تستوعب أبناء الصعيد

عبد الرؤوف سرور، رئيس الاتحاد المحلي لعمال سوهاج، طالب الحكومة بالنظر إلى محافظات الصعيد بعين الإنصاف، داعيًا إلى إنشاء شركات ومصانع تستوعب أبناء الصعيد الذين تفرقوا في المحافظات وحتى خارج البلاد بحثًا عن الرزق، وأكد سرور أن عمال مصر هم خط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني، ويجب أن تتسع التنمية لتشمل كل ربوع الوطن، لا سيما في جنوبه المهمل لعقود.

من جانبه، طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدولة بالنظر الجاد في مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن القرار الحكومي لا يُنفذ فعليًا إلا في عدد محدود من الشركات، ودعا إلى انعقاد المجلس القومي للأجور قبل يوليو 2025 لمراجعة الأوضاع بعد زيادة أسعار الوقود في أبريل، وتقييم مدى كفاية الحد الأدنى البالغ 7000 جنيه في ظل معدلات التضخم الحالية.

إصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية وتحسين أوضاعها

كما طالب بحماية العمالة، وتحديث القوانين وإصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية وتحسين أوضاعها، وتقنين وحصر العمالة غير المنتظمة وتأمينها صحيًا واقتصاديًا، وتطوير منظومة التأمين الصحي للعاملين، وتعديل قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 لتخفيف القيود على التقاعد المبكر بالإضافة إلى دعم أصحاب الأعمال بالعملة الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتسهيل إجراءات التراخيص ومنح الخدمات الأساسية في المدن الصناعية

مواجهة جشع بعض التجار ومراقبة الأسواق لمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار

وأكد ضرورة مواجهة جشع بعض التجار ومراقبة الأسواق لمنع الارتفاع غير المبرر في الأسعار، خاصة في السلع الأساسية.

رفع قيمة المنح من 1000 إلى 1500 جنيه

أما هشام المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، فأشاد بجهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى رفع قيمة المنح من 1000 إلى 1500 جنيه، لكنه أكد على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة في القطاع الخاص لخلق فرص استثمارية جديدة وزيادة معدلات التصدير، كما طالب وزارة العمل بتكثيف الرقابة على التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور، وفهم الأسباب الحقيقية وراء عدم الالتزام به في بعض القطاعات.

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