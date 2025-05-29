رئيس الوزراء يقر موعد إجازة عيد الأضحى (تفاصيل)

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بموعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2025.

وقرر مدبولي أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى .

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