دوري سوبر السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

دوري سوبر السلة، يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة



وتقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة «أون سبورت 2»، وسيتولى محمد أبو شادي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

ويُقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.



وكان الاتحاد السكندري قد فاز بالمواجهة الأولى بنتيجة 83-73، بينما نجح الأهلي في الفوز، بنتيجة 88-76 في ثاني لقاءات الفريقين، التي تأتي ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري السوبر لكرة السلة 2025.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3-1، في نصف النهائي الآخر.

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