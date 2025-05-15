بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري | كرة سلة، يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الخميس، نظيره الزمالك في ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best Of 5.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري لكرة سلة

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على الصالة الرئيسية لبرج العرب بمدينة الاسكندرية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

اختتم فريق الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد خلال المران على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين السبت القادم الموافق 17 مايو الجاري ضمن سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الأهلي بنتيجة (72-70)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي في أولى جولات سلسلة الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

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