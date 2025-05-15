الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري | كرة سلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري | كرة سلة، يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الخميس، نظيره الزمالك في ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best Of 5.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري لكرة سلة

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري لكرة سلة عبر موقع فيتو الإخباري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر لكرة السلة

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على الصالة الرئيسية لبرج العرب بمدينة الاسكندرية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب.

اختتم فريق الأهلي مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد خلال المران على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين السبت القادم الموافق 17 مايو الجاري ضمن سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك حقق فوزًا مثيرًا على نظيره الأهلي بنتيجة (72-70)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي في أولى جولات سلسلة الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة د مباراة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك موعد مباراة الاهلي والزمالك دوري السوبر لكرة السلة دوري السوبر بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك لكرة السلة دوري السوبر المصري

مواد متعلقة

الزمالك يواصل تألقه ويفوز على JSK الكونغولي 33-13 بكأس الكؤوس الأفريقية لليد

الزمالك ينهي أزمة المغربي خالد بو طيب

أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك من بيراميدز

أول تعليق من أيمن الرمادي عقب خسارة الزمالك من بيراميدز بالدوري

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق في مباراة بيراميدز

ناصر ماهر يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أمام بيراميدز

الرمادي يجري تغييرا على تشكيل الزمالك في مواجهة بيراميدز

أحمد حمدي يعود لقائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بعد غياب عام كامل

الأكثر قراءة

حال ثبوت إدانته، خبير قانوني يكشف عقوبات رمضان صبحي المنتظرة بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه

عصام كامل يكشف عن تصريح مهين من ترامب لدول الخليج (فيديو)

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

جنوب إفريقيا يفوز على نيجيريا 0/1 ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا للشباب

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

عصام كامل: دول الخليج ليست لديها مشكلة في التطبيع مع الكيان المحتل بشرط (فيديو)

لحسم زواج عبدالحليم حافظ، أسرة العندليب تعلن عن نشر وثيقة رسمية غدا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بدون هذه الشروط تبطل الصلاة، خالد الجندي يوضح أركان الوضوء (فيديو)

ما هي ضوابط الاشتراك في الأضحية؟ الأزهر للفتوى يوضح ما نصت عليه السنة النبوية

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

المزيد
الجريدة الرسمية