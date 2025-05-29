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رياضة

تحركات سعودية لإقناع كريستيانو رونالدو بالبقاء في دوري روشن

رونالدو
رونالدو

يواصل مسؤولو الدوري السعودي، المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في دوري روشن الموسم المقبل، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

يأتي ذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عن انتهاء مشواره مع النصر.

مفاوضات سعودية للحفاظ على رونالدو 

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي)، لـ"فرانس برس" إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف: "الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي".

والمح رونالدو الإثنين الماضي، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودية، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشورًا غامضًا مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".

وكان الدون البرتغالي أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو لمدة سنتين ونصف.

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