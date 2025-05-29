قائمة منتخب الجزائر لمواجهة رواندا والسويد

أعلن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي رواندا والسويد الوديتين، في إطار التحضيرات لاستئناف مشوار تصفيات كأس العالم 2026، شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب الخضر مباراته الأولى في ملعب محمد حملاوي في مدينة قسنيطنة يوم 5 يونيو المقبل أمام رواندا، قبل السفر إلى ستوكهولم لمواجهة منتخب السويد في ثاني مباراة يوم العاشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة منتخب الجزائر التي أعلن عنها بيتكوفيتش خلال مؤتمر صحفي، 29 لاعبا.



قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي رواندا والسويد



حراسة المرمى: أسامة بن بوط، أليكسيس قندوز، أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: ريان آيت نوري، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، محمد فارسي، كيفين قيتون، جوان حجام، محمد أمين مداني، عيسى ماندي، محمد أمين توغاي.

خط الوسط: حيماد عبدلي، حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، فارس شايبي، إبراهيم مازا، رامز زروقي.

خط الهجوم: محمد أمين عمورة، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، ياسين بن زية، بغداد بونجاح، أمين شياخة، أمين غويري، أنيس حاج موسى، رياض محرز.

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