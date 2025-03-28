الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

منتخب الجزائر يخوض مواجهة ودية ضد السويد يونيو المقبل

الجزائر
الجزائر

كشف وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيلاقي نظيره السويدي وديا، يوم 10 يونيو المقبل.

وقال صادي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت آخر مرة تواجه فيها المنتخبان الجزائري والسويدي، في شهر نوفمبر 2022، حيث فازت السويد بثنائية دون رد، في مباراة ودية.  

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كما يتصدر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 15 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن منتخب موزمبيق ملاحقه المباشر.

 

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