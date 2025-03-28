منتخب الجزائر يخوض مواجهة ودية ضد السويد يونيو المقبل

كشف وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيلاقي نظيره السويدي وديا، يوم 10 يونيو المقبل.

وقال صادي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت آخر مرة تواجه فيها المنتخبان الجزائري والسويدي، في شهر نوفمبر 2022، حيث فازت السويد بثنائية دون رد، في مباراة ودية.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كما يتصدر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 15 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن منتخب موزمبيق ملاحقه المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.