الخميس 29 مايو 2025
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امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، قطاع المعاهد يؤكد تسليم الطلاب أوراق الأسئلة في موعدها

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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انطلقت اليوم الخميس، امتحانات  الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، حيث بدأ طلاب القسم العلمي أداء امتحاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

غرفة متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية 

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الامتحانات من غرفة عمليات الامتحانات المركزية بالقطاع، للوقوف على انضباط جميع اللجان على مستوى الجمهورية، ومتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، مؤكدا أنه تم تسليم الطلاب أوراق الأسئلة في موعدها المحدد، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة  الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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