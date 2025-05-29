التموين تكشف تفاصيل إنشاء مناطق تجارية بالشرقية

أكد حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جار العمل على تنفيذ المناطق التجارية بالعديد من المحافظات.

وأضاف في تصريحات له أنه تم الانتهاء من المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية حيث تقام على مساحة 16 ألف متر وتتضمن العديد من الأنشطة ومحلات تجارية ومطاعم كما توفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه جار العمل على إنشاء منطقتين في محافظة الشرقية على مساحة 2 ونصف فدان و2 فدان.

وأشار إلى أن المنطقة التجارية في مدينة طنطا توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و15 ألف فرصة عمل مباشرة وتعد أكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية وتم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا.

جدير بالذكر أن المنطقة التجارية بمدينة طنطا تتوسط عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة كما تضم المنطقة اللوجستية / التجارية بطنطا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط.

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