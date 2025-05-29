الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين تكشف تفاصيل إنشاء مناطق تجارية بالشرقية

حسام الجراحي مساعد
حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشئون الرقابة
ads

أكد حسام الجراحي مساعد وزير التموين لشئون الرقابة والمشرف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جار العمل على تنفيذ المناطق التجارية بالعديد من المحافظات. 

وأضاف في تصريحات له أنه تم الانتهاء من المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية حيث تقام على مساحة 16 ألف متر وتتضمن العديد من الأنشطة ومحلات تجارية ومطاعم كما توفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه جار العمل على إنشاء منطقتين في محافظة الشرقية على مساحة 2 ونصف فدان و2 فدان.

وأشار إلى أن المنطقة التجارية في مدينة طنطا توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة، و15 ألف فرصة عمل مباشرة وتعد أكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية وتم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا.

جدير بالذكر أن المنطقة التجارية بمدينة طنطا  تتوسط عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة  كما تضم المنطقة اللوجستية / التجارية بطنطا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية جهاز تنمية التجارة الداخلية صيانة السيارات فرص عمل للشباب محافظة الشرقية

مواد متعلقة

وزير التموين يتابع مع شركات المطاحن خطة التطوير ورفع كفاءة التشغيل

التموين تكشف قائمة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية