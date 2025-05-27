التموين: 10 أسواق لليوم الواحد بالإسكندرية لمدة يومين في الأسبوع (صور)

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، سوق اليوم الواحد في أبو يوسف بالعجمي بمحافظة الإسكندرية.

وقال سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية: إن سوق العجمى يقام يومي الاثنين والثلاثاء، ويتكون من 30 باكية يعرض من خلالها جميع السلع الغذائية الأساسية، والغير أساسية من الأرز والمكرونات والدقيق والسكر والزيوت والسمن والعطارة والخضر والفاكهة والدواجن واللحوم الطازجة والملابس والأحذية والمشغولات اليدوية.

وأكد حرز الله خلال الجولة التفقدية، أن السوق يمتاز بمشاركة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وكذلك جهاز مستقبل مصر وسيارات الخدمات الحكومية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية الصحية للكشف الطبى على المواطنين المترددين على السوق وتطبق هذه السياسات بجميع أسواق اليوم الواحد بالإسكندرية.

10 أسواق في أحياء الإسكندرية

وأوضح حرز الله أنه تم إقامة نحو 10 أسواق في جميع أحياء الإسكندرية، كما أن مدة السوق الواحد يوميين متتاليين بواقع 20 سوقا، يومين خلال الأسبوع، بالإضافة إلى سوق المزارعين بمحطة الرمل يوم الخميس من كل أسبوع

ليكون اجمالى الأسواق 21 سوق أسبوعيا.

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