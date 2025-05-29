الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يتابع مع شركات المطاحن خطة التطوير ورفع كفاءة التشغيل

اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين
ads

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمتابعة مستجدات خطة التطوير وتحسين كفاءة التشغيل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الحالية للشركة، وموقف تنفيذ خطة التطوير الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المطاحن، وسبل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانضباط المؤسسي.

 

دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة في تطوير قطاع المطاحن، باعتباره أحد الأركان الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية، بما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد العيسوى الرئيس التنفيذي للشركة، أهم الأنشطة التي تنفذها الشركة حاليًا، ومنها، نشاط الطحن وإنتاج الدقيق، صناعة المكرونة، مراكز التعبئة والتغليف، نشاط إنتاج الخبز، خدمات النقل والتخزين، أنشطة التدريب ورفع كفاءة العاملين، مشروعات الاستثمار العقاري، وكذلك نشاط منافذ البيع بالتجزئة.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، مع مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيع بالتجزئة الدكتور شريف فاروق وزير التموين شركات المطاحن

مواد متعلقة

التموين تكشف قائمة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)

بعد مضاعفة السعة التخزينية إلى 144 ألف طن، وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

التفاصيل الكاملة لطعن طالبة داخل مودرن أكاديمي في المعادي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة

لاعب الزمالك يرفع راية العصيان

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

طالب ثانوية أزهرية في رسالة للإمام الأكبر: "عندنا 21 مادة ويا ريت تخففوا علينا" (فيديو)

خدمات

المزيد

31.5 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس 29-5-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية