وزير التموين يتابع مع شركات المطاحن خطة التطوير ورفع كفاءة التشغيل

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمتابعة مستجدات خطة التطوير وتحسين كفاءة التشغيل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الحالية للشركة، وموقف تنفيذ خطة التطوير الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المطاحن، وسبل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانضباط المؤسسي.

دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة في تطوير قطاع المطاحن، باعتباره أحد الأركان الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية، بما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد العيسوى الرئيس التنفيذي للشركة، أهم الأنشطة التي تنفذها الشركة حاليًا، ومنها، نشاط الطحن وإنتاج الدقيق، صناعة المكرونة، مراكز التعبئة والتغليف، نشاط إنتاج الخبز، خدمات النقل والتخزين، أنشطة التدريب ورفع كفاءة العاملين، مشروعات الاستثمار العقاري، وكذلك نشاط منافذ البيع بالتجزئة.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، مع مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

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