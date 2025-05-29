أيمن عاشور: نسعى لتحقيق الريادة في تقديم تعليم طبي متميز للوافدين

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن 30% من الأبحاث العلمية المنشورة للمصريين يأخذها آخرين ويحولونها إلي صناعة.

كلية طب قصر العيني

وأضاف عاشور خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، للمؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني 2025، تحت شعار “نحو مجتمع طبي مبتكر”، أن كلية طب قصر العيني تحتل مكانا مرموقا في التصنيفات الدولية، في شنغهاي وكيو اس حيث تصدرت جامعة القاهرة المركز 179 على مستوى العالم والثانية أفريقيا وهو ما يعكس دور جامعة القاهرة في مصر والمنطقة.

مصر تحتل الآن المرتبة ٢٥ على العالم في البحث العلمي

وأكد عاشور، أن مصر تحتل الآن المرتبة ٢٥ على العالم في البحث العلمي في تصنيف سيماجو، وكل الأدلة تقول إننا لدينا باحثين عباقرة، لكننا نحتاج لربطهم مع الصناعة وهذا ما نعمل عليه في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي أطلقناها في ٢٠٢٣.

إطلاق البرنامج الفرنسي بطب قصر العيني

وأشار عاشور، إلى أنه في عام ٢٠٢٧ سنحتفل بمرور ٢٠٠ سنة على قصر العيني وستكون احتفالية عالمية، ومن أبرز الإنجازات بعد مرور هذا الزمن هو انطلاق البرنامج الفرنسي بقصر العيني.

وأوضح أن زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة كان أحد أهم ثمارها توقيع ٤٢ اتفاقية، لافتا إلى رغبته في أن تكون مصر لها الريادة في المنطقة، في تقديم تعليم متميز للطلاب الوافدين، موضحا أن ١٢٥ ألف وافد يدرسون في مصر لكن غالبية الطلاب في الدول الفرانكفوني يذهبون للدراسة بدول شمال أفريقيا وهذا ما عملنا عليه بإنشاء الجامعة الفرنسية بحرمها الجديد بمدينة الشروق بالإضافة إلى إدراج البرامج الدراسية الفرنسية بالجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي أن ٧٣% من الطلاب الوافدين في مصر يدرسون الطب، مؤكدا على استمرار دعمه لقصر العيني لدفع عجلة التنمية في القطاع الصحي.

وحضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى.

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