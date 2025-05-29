تضامن الدقهلية: استمرار أعمال لجان فحص تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت مديرية تضامن الدقهلية استمرار لجان تظلمات من عدم الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة في إطار توجيهات الدولة يتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، وبالتعاون مع المجلس الطبي بالدقهلية.

استمرار لجان تظلمات من عدم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي هذا السياق، عقدت لجنة تظلمات للمتقدمين إلكترونيا من أصحاب الإعاقات البصرية وتم مناظرة 30 حالة متقدمين للتظلم من عدم حصولهم علي بطاقة الخدمات المتكاملة برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بمقر مديرية "تضامن الدقهلية".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزارء، الدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة اللواء طارق مرزوق -محافظ الدقهلية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، وبحضور الدكتور وليد الهراس مدير عام المجلس الطبي والدكتورة نسرين النمر، استشاري الإعاقة البصرية وليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الإجتماعى.

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