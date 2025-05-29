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رياضة

محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا على مستوى دوريات أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في أن يكون أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبار يصنع فرصا من اللعب المفتوح خلال الموسم المنقضي.

إنجاز جديد لمحمد صلاح 

وتمكن محمد صلاح من صناعة 86 فرصة لزملائه في الفريق خلال الموسم الماضي وجاء المركز الثاني مايكل أولسيه لاعب بايرن ميونخ ثم كول بالمر لاعب تشيلسي.

كما احتل نجم ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، المركز الأول في قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، عن موسم 2024-2025.

محمد صلاح الأكثر تأثيرا في أوروبا 

جاء ذلك، بحسب التصنيف الصادر عن مركز الدراسات الرياضية السويسري "cies"، الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل الأداء الفردي، ومدى تأثير اللاعب على نتائج فريقه في مباريات الموسم، ما يمنح هذا التتويج طابعًا تحليليًا يعكس القيمة الحقيقية للنجم المصري في الملاعب الأوروبية.

وضمت قائمة اللاعبون الأكثر تأثيرًا في أنديتهم كل من:

1. محمد صلاح (ليفربول) – 100.0

2. لامين يامال (برشلونة) – 99.6

3. بيدري ونزاليس (برشلونة) – 98.7

4. مايكل أوليس (بايرن ميونخ) – 98.1

5. جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) – 96.2

6. جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن) – 94.1

7. فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) – 93.6

8. رافينيا بيلولي (برشلونة) – 93.2

9. ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) – 92.6

10. كول بالمر (تشيلسي) – 92.4

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