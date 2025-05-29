الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال

محاكمة متهم
محاكمة متهم

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، منتحلا صفة "معالج روحاني"، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك الأعمال.

القبض على المتهم

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد كشفت عن قيام المتهم – عاطل – بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا امتلاكه قدرات روحانية خارقة، بغرض الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، وهاتف محمول يحوي محتوى يؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي، وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

وجاءت هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة معالج روحاني مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة العجوزة

الأكثر قراءة

استشهاد اللواء حازم مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور دهسا أثناء تأدية عمله

تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

حقيقة وداع معلول للاعبي الأهلي وجمع متعلقاته من غرفة الملابس عقب مباراة حسم الدوري

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله لمغادرته العمل بدون إذن بالمطرية

جمع كلمة القطيع ومفرد الموارد، أسئلة تحير طلاب الدبلومات الفنية بامتحان العربي

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 29 مايو 2025 في الأسواق

مع بداية موسم الحج، سعر الريال السعودي صباح اليوم الخميس 29-5-2025

الذهب يستهل تعاملات الخميس على انخفاض، وهذا العيار يسجل 3960 جنيها

49.80 جنيها في هذا البنك، أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة حققها لامين يامال في القرن 21 بالدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد المشعر الحرام، موقعه وأهميته وسبب التسمية

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية