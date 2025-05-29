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اقتصاد

محافظ المركزي يهنئ خالد شريف لانتخابه مديرا تنفيذيا ببنك التنمية الأفريقي

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي مع خالد شريف

تقدّم المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، بالتهنئة للدكتور خالد شريف بمناسبة  انتخابه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي بالبنك لمدة ثلاث سنوات، متمنيًا له دوام التوفيق في دعم مصالح مصر وجيبوتي وتعزيز مكانتهما. 

في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.  

وتُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان - كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال أفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري. 

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