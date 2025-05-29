بعد حسم الدوري، موعد الإعلان الرسمي عن انضمام زيزو للنادي الأهلي

تترقب جماهير النادي الأهلي، الإعلان رسميا عن صفقة انضمام أحمد مصطفى زيزو، للقلعة الحمراء، خاصة مع انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن صفقة أحمد مصطفى زيزو، رسميا بمجرد خوض آخر مباراة في مصر بالموسم الجاري وتحديدا عقب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وكشف مصدر، أن الاهلي ينوي الإعلان عن الصفقة الجديدة يوم 6 يونيو المقبل على أن يشارك اللاعب مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الأهلي يوم 4 يونيو المقبل، في إطار الاستعدادات لافتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الاهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية 2025 والمقرر لها يوم 14 من الشهر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.