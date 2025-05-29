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رياضة

باير ليفركوزن يعلن التعاقد مع تيم أورمان

تيم أورمان،فيتو
تيم أورمان،فيتو

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، عن التوقيع مع المدافع تيم أورمان 21 عامًا قادمًا من نادي بوخوم.

وأكد النادي في بيان رسمي أن تيم وقع عقد يمتد حتى عام 2029، وسينضم مباشرة إلى بطل النمسا شتورم جراتس على سبيل الإعارة لموسم 2025/26.

فيما أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعيين إريك تين هاج مدربا رئيسيا لفريق كرة القدم الأول، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، خلفا لـ تشابي ألونسو الذي رحل لفريق ريال مدريد.

وقال موقع النادي الرسمي عن الهولندي تين هاج، إنه «جامع ألقاب متمرس»، وأن فترته مع نادي آياكس الهولندي هي أبرز فتراته، وكان تين هاج مدربا لفريق مانشستر يونايتد في آخر تجاربه التدريبية.

وفي أكتوبر الماضي، رحل عن قيادة نادي مانشستر يونايتد، بسبب سوء النتائج. 

وكان تين هاج مدربا لفريق أياكس قبل الانتقال لمانشستر، وقاد الفريق في 215 مباراة، انتصر في 159 وتلقى 29 هزيمة في كافة البطولات.


وحقق مع الفريق الهولندي لقب كأس هولندا في مناسبتين بموسمي 2018-2019 و2020-2021، وأحرز بطولة الدوري الهولندي في مواسم: «2018-19، 2020-21 و2021-22»، كما توج بلقب السوبر الهولندي في موسم 2019-20.

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