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اقتصاد

قمة كونكت ايجيبت تناقش دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر

فعاليات القمة،فيتو
فعاليات القمة،فيتو

 شهدت القاهرة إقامة فعاليات  قمة ريد هات  كونكت ايجيبت التى ناقشت  آخر التطورات في مجال التحول الرقمي ودعم مسيرة  التحول الرقمي فى مصر مع تبادل الخبرات والرؤى التي تسهم في تطوير الأداء وابتكار الحلول الرقمية.

استراتيجية السحابة الهجينة 

وتم الكشف خلال المؤتمر عن  استراتيجية السحابة الهجينة المفتوحة التي تواصل إعادة بناء مستقبل تكنولوجيا المعلومات، ودورها في تمكين الشركات من دمج البنية التحتية المحلية الخاصة بها مع بيئات السحابة العامة بسلاسة، ما يضمن الاتساق وقابلية التوسع والأمان المعزز.

 يعد هذا المؤتمر جزءًا من سلسلة مؤتمرات عالمية، ويعقد المؤتمر الرئيسي والأكبر في مدينة بوسطن، وقد أقيم خلال الأسبوع الماضي بحضور مشاركين من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال هذه النسخة العالمية، يتم تكييف  المحتوى وتوجيهه ليتماشى مع طبيعة السوق المستهدف فعندما يتم تنظيم  هذا المؤتمر يتم تسليط  الضوء على خصوصية السوق المصري ودعم جهود التحول الرقمي داخل مصر، بما يتناسب مع أولوياتها واحتياجاتها التقنية.

شهد المؤتمر مشاركة عدد من الجهات الحكومية،  مما يعكس اهتمامها ومتابعتها كما تم التركيز على  ثلاث قطاعات  بشكل أساسي وهي: قطاع الاتصالات، والقطاع المصرفي، والقطاع الحكومي، لا سيما الجهات المعنية بتقنيات الاتصالات، للإسهام في تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل عددًا من الوزارات، أبرزها وزارة المالية، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، والعمل  على تطوير البنية الرقمية لتطبيقاتهم ودعمهم بأحدث الحلول المستندة إلى تقنيات المصادر المفتوحة ويأتي هذا  انسجامًا مع رؤية مصر 2030، عبر تمكين الجهات الحكومية من تبني حلو تسرع من وتيرة التحول الرقمي وتعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأهيل الكوادر الصاعدة 

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وشهد المؤتمر مناقشة  التدريب وتنمية الكفاءات،  لتأهيل الكوادر الصاعدة، عبر بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات، تشمل  ٩٥ جامعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تدريب  ٦٥٠٠ طالب خلال عام ٢٠٢٤، وفي مصر يتم التعاون مع ٢١ جامعة والعمل  على تدريب أعضاء هيئة التدريس، للتدريب  على تقنيات المصادر المفتوحة حتى يتمكنوا من نقل هذه المعارف إلى الطلبة، كما يتم تزويدهم بالبرمجيات المطلوبة لبناء بيئات تعليمية تطبيقية، تسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الرقمية المؤهلة.

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الرقمي التحول الرقمي الحلول الرقمية مصر السحابة الهجينة تكنولوجيا المعلومات

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